Buscan reforestar las zonas áridas

NUEVO LAREDO, TAM.-El trabajo en el invernadero del ejido San Francisco no se detiene, las 15 personas entre hombres y mujeres se encuentran en el proceso de resiembra de estos árboles.

El invernadero luce totalmente verde, los tres millones de árboles de las especies, huizache, huizachillo, costilla de vaca, ébano y leucaena entre otros, han alcanzado ya una altura de más de diez centímetros, los cuidados y el agua son indispensables para su desarrollo, comentó Daniel Cabrera, responsable del invernadero y de este programa del gobierno federal.

Este medio informativo, tuvo la oportunidad de platicar con algunas de las trabajadoras, contentas porque la labor que realizan es al aire libre, provenientes de diversas colonias de Nuevo Laredo y las cercanías a San Francisco, se encuentran felices y motivadas.

Una de ellas, la más abierta de todas, decide comentar un poco sobre el trabajo que realiza, es algo que le gusta mucho, el estar en contacto diario con las matas de arbolillos que van creciendo gracias a su cuidado, le llena de alegría.

“No me imagine que el trabajo en el invernadero sería tan agradable, yo solamente había trabajado en una maquiladora, pero la verdad no me sentía muy a gusto, pero ahora aquí está mejor y además tenemos un salario mejor que el que me pagaban allá”, concluyó Mayra, una de las trabajadoras.