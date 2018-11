Buscan promover más denuncias contra corrupción

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Para elevar el interés de la ciudadanía en general que ayude a elevar el número de denuncias en contra de hechos de corrupción, se está impulsando la alianza con organismos del sector privado, académico y medios de comunicación, dijo Héctor de Anda Cortéz.

“Aunque Tamaulipas es uno de los estados en el país que más denuncias se promueven en este organismo, en el estado son pocos los casos de denuncia que se tienen, por lo que se debe de seguir trabajando para incrementar la cultura de la denuncia de casos de corrupción”, señaló.

Resulta ser que el Sistema nace desde un escándalo muy multicitado de la Casa Blanca, que es lo que le dio origen a que se recabarán firmas y a que se acabara de crear el Sistema Anticorrupción, comento.

“Resulta ser que las denuncias provienen de dos vías principalmente, del Periodismo de Investigación, que son quienes se encargan de consultar las fuentes de las Unidades de Transparencia y obviamente de quienes están inconformes con algún fallo de concurso de una licitación que no les fue favorable”, precisó.

El Presidente del Sistema Estatal anticorrupción, dijo que por ello, es muy bajo el nivel de participación de la ciudadanía estamos hablando entre un dos o un cinco máximo por ciento de las denuncias, es la participación ciudadana.

Hay muchas razones, INEGI nos ha proporcionado datos y muchos son desde que si el particular es beneficiario de la misma corrupción, de que les da flojera que suponen que no hay elementos o de que no confían de quienes están entregando la denuncias o de que no conocen hacia donde poder orientar su denuncia. son elementos que inciden mucho”, dijo al referirse a los motivos del bajo número de denuncias.

Para cambiar la percepción de la gente en este organismo dijo que se está siguiendo una estrategia.

“Nuestra primer alianza es con los medios de comunicación son un importante aliado, una herramienta fundamental para que la ciudadanía conozca que esta herramienta es suya, que estamos buscando mandarles ese mensaje oportuno, estamos asociándonos con las Cámaras Empresariales, con las Universidades, para que participen y que haya más denuncias ciudadanas”, señaló.

