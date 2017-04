Buscan homenaje a Johnny Báez

NUEVO LAREDO, TAM.- Un grupo de ciudadanos ligados a la cultura y las artes de la ciudad, ha solicitado al Gobierno Municipal se rinda un homenaje y reconocimiento a la trayectoria del percusionista neolaredense Johnny Báez.

A través de un escrito que se le hizo llegar a Ana Marina Aréchiga Guajardo, regidora de la comisión de cultura, se pide galardonar al citado músico fronterizo al estar próximo su 50 aniversario como instrumentista profesional.

“Ahora que estuvimos en el evento de Stereo 91 me encontré con una persona que tenía tiempo de no verla y es el maestro Juan Báez. Algunas personas aprovechando que una servidora es la presidenta de la comisión de cultura, me pidieron que solicitara al cabildo la propuesta de hacerle un reconocimiento.