Buscan desarrollar Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Es en el año 2002 cuando inicia su participación en el Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, representando a la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo.

José Cruz De la Luz Paz, es ex presidente del CINL, actualmente es Presidente del Patronato del CINL y también representante del Club El Nogal.

“El objetivo principal del CINL, es el desarrollo de la ciudad, esto trabajando en conjunto con organismos de la localidad y desde luego buscando que la comunidad resulte beneficiada, así como cuidar el entorno de toda la ciudad”, añadió De la Luz Paz.

El también constructor, dijo que siendo el presidente del CINL durante cuatro años, contribuyó con la participación de diversas mesas de trabajos con directivos que permitieron tener la oportunidad de servir a la comunidad.

Pero todo ello también por el apoyo de los socios del CINL que les permitió estar al frente del consejo y alcanzar logros que hasta el momento siguen siendo beneficio para la comunidad.

“Los altos costos del gas natural, tarifas de energía eléctrica lucha que se mantiene aun, gestión de la planta potabilizadora del norponiente, hospital Oncológico, el ILS del aeropuerto de la ciudad, el cual desafortunadamente no se le ha dado el uso adecuado, la gestión para un vuelo a Ciudad Victoria que desafortunadamente no funcionó debido a los horarios que manejaba la compañía”, enfatizó.

Ya desde hace años se inició la lucha por conseguir que la carretera nacional estuviera en las mejores condiciones.

Se han gestionado también hospitales, vialidades lucha inició el consejo y que tuvieron eco y hoy son de beneficio para la ciudad, solamente por mencionar algunas son las que conectan al centro de Nuevo Laredo con el poniente.

“El Consejo de Instituciones, es un organismo respetado, incluso hay funcionarios que le piensan en asistir porque saben que ahí van a ser cuestionados sobre su desempeño, hay muchos que temen asistir porque en el CINL existen personas pensantes y plurales que tienen conocimiento de la ciudad”, afirmó De la Luz Paz.

Desafortunadamente no siempre se ha tenido el apoyo de los 3 niveles de gobierno y sociedad, falta ese vinculo directo para que las propuestas que emanan del consejo, sean atendidas por el gobierno y resulten en beneficio de la comunidad.

A la misma comunidad le hace falta ser mas aguerrida, mas participativa, le falta mucho poder de decisión, deben organizarse como ciudadanos y verán que el día que lo hagan, junto con los que velan por los intereses del pueblo, habrá un cambio siempre y cuando respeten sus obligaciones y conozcan sus derechos.

De la Luz Paz, no piensa mucho al responder de cuales son las problemáticas a resolver actualmente y en el futuro de la ciudad, a nivel nacional, no solo localmente, uno de los problemas mas urgentes de resolver es la inseguridad, es el problema más grande y que no se ha podido combatir.

“Es un cáncer que nos ha corrompido , es una bola de nieve que nadie puede parar, derivado de todo ello viene la corrupción, que tienen en la pobreza a más de 60 por ciento de la población, ambos problemas son difíciles de erradicar, máxime cuando el pueblo no reclama sus derechos, pero cuando sean resueltos estos dos problemas, seguramente que no habrá desempleo como el actual”, añadió.

Actualmente el 70 por ciento del comercio es informal, la juventud y profesionistas demandan empleos formales y mejor pagados, solo así se evitará que la gente vaya a Estados Unidos a buscar empleo y mejor salario.