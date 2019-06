Buscan bajar edad para ser senador

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente del Senado de la República, Martí Batres, anunció que promoverá una reforma a la Constitución para permitir que a los 21 años un joven pueda aspirar a ocupar un escaño.

«No creo que la edad juvenil esté reñida con la capacidad política», esgrimió en conferencia de prensa.

Tras ratificar que tiene intenciones de repetir como Presidente a partir del próximo periodo ordinario de sesiones de septiembre, Batres recordó que la Constitución permite a quienes tienen 21 años ocupar una curul en la Cámara de Diputados.

En los años 60, recordó el legislador morenista, hubo un debate muy fuerte sobre si los jóvenes tenían la madurez suficiente como para participar políticamente a los 18 años de edad.

«Es un cuestionamiento recurrente; también cuando bajó la edad para ser diputados federal de los 25 a los 21 años, se tuvo la misma interrogante», dijo.

«Hoy mismo podría hacerse esa interrogante. ¿Por qué se puede ser diputado federal a los 21 años? Tendríamos que hacer una interrogante más. ¿Por qué puede ser un ciudadano diputado a los 21 años, pero no senador? ¿Cuál es la respuesta lógica a ello? Porque la Constitución ya establece que puede ser diputado federal a los 21 años. ¿Por qué sí diputado federal y por qué no senador? ¿Por qué derechos desiguales? ¿Por qué unos derechos políticos y por qué otros derechos políticos no? Consideramos que los derechos deben ser parejos».

Respecto a sus aspiraciones políticas, Batres aseguró que ha recibido muchas muestras de adhesión para permanecer como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

«Las opiniones que he recibido son muy favorables, tanto de Morena como los distintos grupos parlamentarios», aseveró.