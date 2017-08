Buscan abuelitos no ser olvidados

NUEVO LAREDO, TAM.- Como cada año en el marco del día del abuelito, que se celebra en este 2017 el 28 de agosto, el Sistema DIF celebra a todos los adultos mayores que se reúnen en la casa del adulto mayor, haciendo coronación, y posteriormente un baile para su festejo.

Sin embargo hay otros abuelitos, que ni siquiera su propia familia se acuerda de ellos, dejándolos en el abandono, y esperando el creador los recoja para ver con que se quedan de sus pertenencias, sin darles el valor, y el amor que merecen, después de dedicar sus vidas para cuidarlos y criarlos mientras fueron sus niños.

En la actualidad es común ver por las calles de Nuevo Laredo, principalmente en el oficio de paletero, a señores de edad avanzada, algunos con andadores, otros con muletas, y los más fuertes caminando y empujando su carrito, pero ya a paso lento como esperando que el tiempo no los deje atrás y en el olvido como sus familiar.

Así como la Casa del Adulto mayor, busca que los abuelitos se reactiven principalmente en la cuestión física, existe la Asociación de Adultos Mayores de Nuevo Laredo, que cada sábado se reúnen en el centro cívico, para realizar una reunión, acompañada de baile, snack, y sobre todo mucha alegría y convivencia sana, con lo que ellos se sienten jóvenes y apreciados por sus amigos.

Precisamente en el marco de este día tan importante como es el día del abuelo, y que muchas familias ni saben que se conmemora, Líder Informativo, quiso saber para dar a conocer a la comunidad, como algunos adultos mayores, celebran este día.

“Nombre la familia ni se acuerda de este día del abuelo, yo ya estoy sola, soy viuda, entonces mi familia pues se concentran más en su propia familia, no digo que no me visiten, o que me procuren, pero como en esta fecha lo más seguro es que pase desapercibida por ellos”, comentó Alicia Rodríguez.