Buscan a familiares de 3 pacientes del General

Frecuente llegan personas del sexo masculino al hospital y no proporcionan datos para poder localizar a sus familiares. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- El área de Trabajo Social del Hospital General “Solidaridad”, solicita la colaboración de la ciudadanía para tratar de localizar a los familiares de tres pacientes que desde hace días se encuentran internados en el nosocomio. Uno de ellos es Pedro Escalante de aproximadamente 59 años.

Guadalupe Rodríguez Hernández, de Trabajo Social del nosocomio, manifestó que el paciente quien al parecer es originario de Durango, fue ingresado el martes 4 de junio llevado por una unidad de la policía estatal, con un diagnóstico de deshidratación, fue encontrado en la vía pública con intoxicación etílica.

“También en la cama 18 tengo a José Luis Báez González de unos 46 años de edad, que ingresó el tres de junio con un diagnóstico de una encefalopatía. Tampoco se han presentado familiares, él no está muy coherente, le preguntamos por su nombre y contesta otra cosa, él llegó por su propio pie por urgencias”, indicó.

Agregó que en la cama 4 se encuentra, Juan Alfredo Martínez de aproximadamente 73 años con un traumatismo craneoencefálico, fue llevado desde el día 13 de mayo por una ambulancia de Cruz Roja al ser encontrado tirado en la vía pública, el hombre no habla ni proporciona dato alguno.

La trabajadora social manifestó que el estado de los pacientes es estable, se les está proporcionando todo lo que requieren, mientras los pacientes no se encuentren bien de salud no pueden darlos de alta.

Destacó que es frecuente que lleguen personas sobre todo del sexo masculino al hospital y que no proporcionen datos para poder localizar a sus familiares, sobre todo porque estamos en la frontera, donde muchas personas son del interior del país.

“En mayo tuvimos cinco pacientes que batallamos para encontrar a sus familiares, y es lo que registramos en promedio cada mes, se dan de alta a estos pacientes cuando ya pueden caminar, pero quienes no están aptos para ser dados de alta, aquí permanecen”, concluyó.