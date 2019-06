Busca el INE a 98 funcionarios

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El Instituto Nacional Electoral inició la búsqueda de 98 aspirantes a ocupar diferentes cargos dentro de la estructura del árbitro electoral a nivel nacional, de los cuales 10 corresponden a Tamaulipas.

Los cargos no caducan, es por todo el tiempo que el funcionario lo decida y vienen el de un programa de retiro voluntario al interior de este instituto, dijo Olga Alicia Castro Ramírez, presidenta de la Junta Local del INE en Tamaulipas.

“De las 10 plazas que corresponden a Tamaulipas, una está en la Junta Local con la vacante Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, seis son de Vocales Distritales correspondiendo dos vacantes en los distritos de Reynosa, una en Río Bravo, Matamoros, Victoria y Mante”, señaló.

Comentó que a ello se suma la búsqueda de secretarios generales en las Juntas Distritales de Río Bravo, Mante y Reynosa.

La funcionaria electoral señaló que para ello, quienes repiten a formar parte de la estructura del INE deben de cumplir con algunos requisitos entre ellos, no sean militantes de partidos políticos, no haber sido registrado a un cargo de elección popular en los 3 años anteriores y no estar inhabilitado para ocupar cargo público.

Señaló que habrá tres etapas y distintas fases que deberán de cumplir quienes aspiren participar en estos concursos entre ellos registrarse en los plazos que establece la convocatoria que deberá de ser publicada los primeros diez días de julio.

“Después de ello habrá de aplicárseles en fechas que están debidamente programadas varios exámenes de conocimiento y psicométricos además de que deberá de cumplir con una serie de entrevistas, antes de que el Consejo General del INE haga el pronunciamiento en favor de los ciudadanos que hayan sido designados como nuevos funcionarios”, señaló.