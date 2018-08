Burlan a CONAGUA en extracción de agua

CIUDAD VICTORIA,TAM.-La extracción de volúmenes superiores de agua por parte de concesionarios autorizados por la Comisión Nacional del Agua, hace más grave el problema de desabasto de agua en algunas regiones del estado, aceptó Luis Javier Pinto Covarrubias, al destacar que en la zona centro del estado, unos 15 municipios tienen problema por de este prolongada sequía.

“Podemos hablar de unos 15 municipios en el centro del estado, ello afecta a más de medio millón de habitantes, tan solo Victoria anda en cerca de los 400 usuarios, entonces creo que aquí la CONAGUA tiene que implementar las acciones para revisar las concesiones”, destacó.

Se tiene que revisar este tipo de situaciones ya que de que se dan concesiones para agricultores, y no solo para el centro si no, hemos tenido el reclamo de los agricultores del ejido San Vicente por el lado de Jaumave donde aguas arriba tenemos cuatro tomas, son concesiones que dio la CONAGUA, dijo el Director General de la Comisión Estatal del Agua.

“Hemos sido muy insistentes en que viven esa situación, ya que en documentos dicen qué hay disponibilidad, pero la realidad es que aguas abajo no les llega a los agricultores y esas cuatro tomas están extrayendo arriba de 300 litros por segundo”, destacó.

Hemos detectado que la hay temporadas más amplias sin precipitaciones y eso ha llevado a que los mantos se estén agotando, entonces esperemos que haya lluvias en este mes de septiembre cuando es común que tengamos lluvias y podamos mejorar las captaciones, señaló.

Dijo que también en la zona norte, la presa Falcón tiene un bajo nivel de agua almacenado por lo que se espera que las próximas lluvias favorezcan una mayor captación.

El funcionario estatal dijo que la situación de sequía también es difícil en la zona norte de Tamaulipas, destacando que el río Bravo presenta un déficit que no es nuevo o de ese año.

“Ahí la recomendación es que los Organismos tengan la marco para que se limiten a extraer lo que la concesión les da y no estén extrayendo más volumen del que requieren”,

Dijo que para ello, independientemente de la marco medición, deben de trabajar en la recuperación de caudales o en las fugas que tienen en la red, cómo lo hemos mencionado mucho”.