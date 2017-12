Britney Spears se sube a la política y pide apoyo a los “dreamers”

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears se sumó a la campaña para promover la aprobación de una reforma migratoria para los jóvenes beneficiarios del programa DACA, también conocidos como “dreamers”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la princesa del pop urgió a sus seguidores a exigir al Congreso de Estados Unidos que aprueba el Acta Dreamer, documento que permitiría la estabilización de jóvenes inmigrantes llegados en su infancia a territorio estadounidense.

We are all Dreamers ✨ Tell Congress to pass the #DreamAct https://t.co/VRw2xORG97 pic.twitter.com/TjAbL8UiYi

— Britney Spears (@britneyspears) December 23, 2017