Brillan atletas de TAMIU en competencia de atletismo

LAREDO, TX.- Vaya exhibición que tuvo el conjunto de campo traviesa varonil y femenil de la Universidad de Texas AM Internacional (TAMIU, por sus siglas en ingles) en el evento Our Lady of the Lake Invitational de la ciudad de San Antonio, Texas.

Comandados por Benny Rodríguez, quien esta en su treceava temporada con la institución laredense, obtuvieron el tercer puesto por equipos en los varones y en las mujeres se quedaron con el segundo peldaño, esto ante grandes combinados.

En ese sentido, el cuadro de varonil termino con un tiempo de 2 horas 20 minutos y 57 centésimas para con ello acumular un total de 61 unidades, en donde el mejor de forma individual fue Nicholas Martínez, de primer año, con marca de 27 minutos y 18 segundos, para con ello quedarse en el lugar siete.

Después el segundo más rápido de la escuadra fue Justo Idrogo, de último año, con 27 minutos, 55 segundos y 5 centésimas, para adjudicarse el noveno puesto, mientras que el tercero mejor fue Eugene Garza, de segundo año, con 28 minutos, 19 segundos, y 8 centésimas, para quedarse con el doceavo.

Por su parte, la femenil registro un tiempo de 1 hora 42 minutos y 28 segundos para realizar un acumulado de 42 puntos, en el que Renee Contreras, de último año, quedo en el quinto puesto con 19 minutos, 48 segundos, y 7 centésimas, seguido de Abril Escamilla, de segundo año, con 19 minutos, 56 segundos, y 2 centésimas para culminar en el segundo puesto.