Brenda Bezares se registra como candidata a diputada local de NL

Bezares comentó que no le preocupa el no tener un título universitario, ya que ella se ha hecho por las acciones que ha realizado. [Agencias]

Bezares comentó que no le preocupa el no tener un título universitario, ya que ella se ha hecho por las acciones que ha realizado. [Agencias]

NUEVO LEÓN.-Brenda Bezares, presentadora de televisión y esposa del también conductor Mario Bezares, se registró como candidata a diputada local por el Distrito 14 de Nuevo León, con el apoyo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que integran Morena, PES y PT.

Bezares acudió la noche del jueves a entregar su papelería a la Comisión Estatal Electoral. Estaba acompàñada de su esposo y de Juan Manuel Alvarado, dirigente del partido Encuentro Social en Nuevo León.

BRENDA BEZARES SE ADELANTA A LAS CRÍTICAS

“Si me van a criticar yo no voy a perder mi energía en estar respondiendo ese tipo de cosas, mi energía está enfocada en lo que voy a hacer, el trabajo, el ver a la gente, lo demás, la gente siempre va a hablar y siempre va a criticar”, dijo Bezares tras su registro.

Agregó que no le preocupa el no tener un título universitario, ya que ella se ha hecho por las acciones que ha realizado.

“(Tengo) la misma experiencia que tiene cualquier ciudadano, el estar preocupado por su comunidad, la misma experiencia que me ha dado la vida, si tú me hablas de una licenciatura o una maestría, no la tengo, porque me casé muy joven y estoy consciente de todo eso, pero sí te puedo decir que tengo la misma preparación, las mismas ganas que muchas otras personas”, expresó.