Bono se quedó sin voz en pleno concierto en Berlín

BERLÍN.-Bono, cantante de U2, se quedó completamente sin voz durante el concierto que el grupo ofrecía anoche en Berlín. Desde las primeras canciones, el intérprete irlandés, de 58 años, dio muestras de que tenía dificultades para cantar (se detuvo en varias ocasiones para beber de un termo), hasta que, al acabar de interpretar Beautiful Day en apenas un susurro, pidió disculpas al público de manera casi inaudible: “Creo que no puedo seguir. No sería correcto con vosotros”. Inmediatamente, el recital fue cancelado.

La banda ha emitido un comunicado, firmado por los otros tres integrantes del grupo -Adam Clayton, Larry Mullen y The Edge-, que insiste en que el cantante sufrió “una completa pérdida de voz”, pero no da más detalles sobre el estado de salud del cantante y solo indica: “No sabemos qué ha ocurrido y estamos buscando consejo médico”.

El comunicado añade que Bono se encontraba estupendamente antes del concierto, el segundo en Berlín de su gira europea. “Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto y estábamos todos expectantes ante nuestra segunda noche en Berlín, pero después de unas cuantas canciones sufrió una total pérdida de voz”.

El viernes, cuando la banda ofreció con éxito su primer concierto en Berlín, Bono denunció las recientes demostraciones de violencia de extrema derecha en la ciudad alemana de Chemnitz. “Gente como esa no tiene lugar en Europa ni en este país”, dijo la estrella de la banda formada en Dublín en 1976.

Este recital formaba parte de la gira Experience+Innocence, continuación de Songs of Experience, el decimocuarto álbum de estudio de la banda. Por ello, este tour se plantea como una secuela del de 2015, y llega tras la gira de estadios que efectuaron el año pasado, The Joshua Tree Tour 2017.

La gira, que comenzó en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) el 2 de mayo, llegó ayer a Europa, donde además de Berlín, U2 tiene programado actuar en ciudades como Colonia, París, Copenhague, Madrid, Hamburgo, Ámsterdam, Milán, Mánchester o Londres.

U2, la banda irlandesa formada en 1976 en Dublín por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) publicó el álbum Songs of experience (Universal Music) el pasado mes de noviembre, tres años después de que hablaran por primera vez de él, tras editar su contrapartida Songs of innocence (2014).