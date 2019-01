Bolsas de plástico prohibidas: SEDUMA

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Ante la prohibición legal de manejar bolsas de plástico, Ley que entró en vigencia desde el primero de enero, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente iniciará la realización de inspecciones para que de respete la norma oficial Mx 267, adelantó Gilberto Estrella Hernández.

“No se permite la utilización de bolsas de plástico que no cumplan con la norma oficial Mx267 que señala que debe de tener cuando menos el 79 por ciento del material biodegradable”, señaló el SEDUMA, al hablar al respecto.

Estaremos haciendo inspecciones para identificar en establecimientos si realmente ya cuentan con ese tipo de bolsas y en caso de no ser si exhortarlos de que cambien y que se trasladen a este tipo de bolsas que en están permitidas, comentó.

En caso de reincidir se tomará otras acciones, advirtió el funcionario estatal al agregar que hubo un plazo razonable para que el inventario de bolsas de plástico que pudieran tener las empresas, pudiera ser agotado, antes de entrar en vigencia esta disposición legal.

Fue un tiempo tres meses un plazo razonable. Antes no podíamos hacer inspecciones ahora ya no, abriremos procedimientos, les daremos un plazo para que se regularicen y si no lo hacen ver que medidas vamos a aplicar, puntualizó.

Dijo que por ahora no están contempladas medidas de sanción, pero destacó que habrá una adecuación al decreto, “ahí veremos lo de las sanciones. La idea no es estar sancionando si no erradicar o minimizar el problema”.

El hecho es que debemos de trabajar para que no haya bolsas de plástico o que las que se use, sean más biodegradables lo que permitirá que después, cuando no estén en uso sean estas se degraden fácilmente.

“Estaríamos visitando negocios, para que nos muestren bolsas, checar con proveedores para que cumpla con norma y den un certificado para que demuestren que cumplen con las reglas”, precisó