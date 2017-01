‘Blorange’, la nueva tendencia en color para tu cabello

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva tendencia para el cabello está invadiendo las redes sociales, en esta ocasión se trata del “blorange”, el cual consiste en teñir el cabello de rubio con un tono más anaranjado.

Personalidades como Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger y Jerry Hall, fueron de las primeras en adoptarla al publicar a finales del año pasado en redes, dicho estilo. En el caso de Georgia May, reveló que su nuevo look estuvo a cargo de la estilista londinense Alex Brownsell. Lo cierto es que el gusto no le duró demasiado y terminó volviendo a su tono natural.

Blorange Una foto publicada por Georgia May Jagger (@georgiamayjagger) el 23 de Sep de 2016 a la(s) 1:12 PDT

Otra de las celebridades en unirse a la tendencia, es Troian Bellisario, actriz de Pretty Little Liars, aunque ella combinó el blorange con mechas californianas. Y por último y no menos importante, la modelo Gigi Hadid también decidió unirse al cambio.

“Children wake up. Hold your mistake up. Before they turn the summer into dust.” Una foto publicada por Troian Bellisario (@sleepinthegardn) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 12:52 PST

grls rm @lilmami_lani 🍧 Una foto publicada por Gigi Hadid (@gigihadid) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 4:35 PST

Este color entre el rubio, el naranja y el rojo, tiene sus raíces en las naranjas sanguinas, que en inglés se llaman ‘blood orange’ y tienen un color similar. Aunque en las redes sociales hay quien considera que el tono se parece más al del emoji de Whatsapp del durazno.

2017 nos trouxe uma tendência muito peculiar para os fãs de cabelos coloridos: o Blorange Hair. Pronta para aderir? Então venha se inspirar neste post! Link na bio! Una foto publicada por The Beauty Side Blog 💕 (@tbsblog) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 9:40 PST

En teoría, esta tendencia no es tan complicada si tienes el cabello claro, de otra manera podrías arruinar tu cabello y si, su duración es corta (20 lavadas según los especialistas).

¿Te animarías?

Fuente: SDP