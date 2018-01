‘Blindan’ importación a vehículos robados

NUEVO LAREDO, TAM.- Persiste el control en las importaciones definitivas de autos usados americanos para evitar ingreso de vehículos robados,”chatarra” y no aceptar unidades chocadas o abolladas.

La restricción consiste en rechazar determinadas unidades usadas originarios de Estados Unidos y Canadá, una medida que se deriva de la prórroga del decreto, explicaron tramitadores de agencias aduanales.

En diciembre pasado, la Secretaría de Economía publicó su decisión de extender hasta marzo de 2019 la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos, con requisitos como la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

Se trata del mismo decreto publicado en julio de 2011, y por una ocasión más el gobierno federal decide prorrogarlo, en ésta caso la vigencia es hasta el día 31 de marzo de 2019.