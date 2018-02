“Black Panther” supera las expectativas en taquillas

NUEVA YORK.- “Black Panther”, la película de superhéroes de Marvel, superó las expectativas en taquilla al recaudar 192 millones de dólares en venta de boletos durante el fin de semana en Norteamérica, informaron los estudios el domingo.

Esto convierte a la película en el quinto mejor estreno en la historia, sin tomar en cuenta la inflación.

Los únicos filmes que han recaudado más dinero en su fin de semana de estreno son: “Star Wars: The Force Awakens”, “Star Wars: The Last Jedi”, “Jurassic World” y “The Avengers”. También es la mayor cantidad registrada en un fin de semana de estreno en febrero.

La película de Ryan Coogler, que costó alrededor de 200 millones de dólares, es una de las pocas centradas en un superhéroe negro.

El fuerte estreno sugiere que “Black Panther” establecerá fácilmente un récord de taquilla para películas dirigidas por un cineasta negro.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el martes.

1. “Black Panther”, 192 millones de dólares.

2. “Peter Rabbit”, 17,3 millones

3. “Fifty Shades Freed”, 16,9 millones

4. “Jumanji Welcome to the Jungle”, 7,9 millones

5. “The 15:17 to Paris”, 7,7 millones

6. “The Greatest Showman”, 5,1 millones

7. “Early Man”, 3,2 millones

8. “Maze Runner: The Death Cure”, 2,5 millones

9. “Winchester”, 2,2 millones

10. “Samson”, 2 millones