“Black Panther”, rey de taquillas por 3ra semana seguida

LOS ÁNGELES.-El reino de Wakanda no da señales de decadencia: “Black Panther” es el rey de las taquillas por tercera semana consecutiva en cines de Estados Unidos y Canadá.

La reciente película de Marvel y Disney captó el fin de semana 65,7 millones de dólares, que superaron por mucho los ingresos de nuevos estrenos como “Red Sparrow” y “Death Wish”, según proyecciones de los estudios difundidas el domingo.

Al cabo de tres semanas en cartelera, “Black Panther” ha recaudado 500 millones de dólares. Se ubicó en el tercer sitio entre las películas que llegan a esa cifra con mayor rapidez.

“Es evidente que a Disney le está yendo muy bien con ‘Black Panther’, que muestra increíble fortaleza al lograr la tercera mayor captación histórica de taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para la firma especializada comScore, “y sobresale como la décima película con los ingresos más altos en la historia en América del Norte después de solo 17 días de proyección”.

“Red Sparrow, de Fox, en la que Jennifer Lawrence interpreta a una bailarina rusa convertida en súper espía, obtuvo 17 millones de dólares en su primer fin de semana.

Otro estreno, “Death Wish”, la nueva versión de las cintas de acción de Charles Bronson en la MGM y estelarizada por Bruce Willis, fue tercera con 13 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore:

1. “Black Panther”, 65,7 millones

2. “Red Sparrow”, 17 millones

3. “Death Wish”, 13 millones

4. “Game Night”, 10,7 millones

5. “Peter Rabbit”, 10 millones

6. “Annihilation”, 5,6 millones

7. “Jumanji: Welcome to the Jungle”, 4,5 millones

8. “Fifty Shades Freed”, 3,3 millones

9. “The Greatest Showman”, 2,6 millones

10. “Every Day”, 1,5 millones