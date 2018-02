“Black Panther” demuestra que la inclusión reditúa

NUEVA YORK.- Un fastuoso estreno que generó espectaculares, recomendaciones de boca en boca y reseñas muy favorables, cines llenos con funciones agotadas, largas filas de fans vestidos como los personajes de la película.

El fenómeno de “Black Panther” tenía la apariencia y la sensación de un clásico éxito de taquilla en camino a conseguir un debut récord con 192 millones durante el fin de semana, o un estimado de 218 millones de viernes a lunes. Mucho se ha dicho sobre los problemas de la industria cinematográfica para sacudir la cultura pop como lo hacía de manera más regular en el pasado, ahora que la televisión y las opciones de streaming, así como la escasez de ideas frescas, han reducido su poder.

Pero cuando Hollywood fabrica un evento cinematográfico obligatorio, esto ha sido cada vez más impulsado por el poder de la inclusión. Así como lo hicieron antes la cinta nominada al Oscar de Jordan Peele “Get Out” (253 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 4,5 millones) y “Wonder Woman” de Patty Jenkins (821,1 millones), “Black Panther” capturó el espíritu del momento con una potente combinación de gran cinematografía (tiene una calificación 97% fresca en Rotten Tomatoes), el apoyo de su estudio y un público hambriento de verse representado en la gran pantalla de una manera como pocas veces ha sucedido antes.

En taquilla la inclusión reditúa, y generalmente lo hace a lo grande.

“La diversidad vende realmente”, dijo Darnell Hunt, profesor y director de ciencias sociales en la UCLA cuya investigación ha detallado la relación entre la diversidad y ganancias económicas. “Viéndolo en retrospectiva parece lógico. El público estadounidense está compuesto ahora por un 40% de personas no blancas y sabemos que la gente no blanca tiene un mejor desempeño en términos de consumo de medios. Hemos visto que estos patrones se están volviendo cada vez más pronunciados a medida que avanza el tiempo”.

“Black Panther” debutó a nivel mundial con 361 millones por venta de boletos, colocando a esta cinta de 200 millones en un camino en el que fácilmente podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. Por lo pronto su logro histórico está asegurado. A meses de que Jenkins estuviera al frente de la película con mayores ganancias dirigida por una mujer, Ryan Coogler establecerá una nueva marca para películas dirigidas por una persona de raza negra. El estreno, el mejor para cualquier película en febrero, es el quinto mayor histórico, si no se toma en cuenta la inflación.

En una época en la que los éxitos son difíciles de lograr para Hollywood, la diversidad en la narrativa ha demostrado ser no sólo una causa justa sino algo imprescindible para la taquilla.

“Si quieres tener éxito en el escenario mundial y definitivamente en el negocio de las películas más comerciales, debes tener diversidad en la narrativa, en los personajes que pones frente a la cámara, en los artesanos que pones detrás de cámara, para poder hacer esa narración mejor y más rica, así como atraer resultados enormes”, dijo Dave Hollis, jefe de distribución de Disney. “Los resultados hablan por sí mismos”.

Hollis señaló los múltiples factores que convirtieron a “Black Panther” en un éxito: La dirección de Coogler, la administración de Kevin Feige de Marvel, el prestigio de la marca. Pero también señaló un patrón que ha comenzado a desarrollarse en Disney, en el que las películas inclusivas son más ricas por su diversidad y también en cuestiones financieras.

“Parece que es lo correcto. Crea una narración mejor y más rica y nosotros somos un negocio. Es algo que ha producido enormes resultados en taquilla”, dijo Hollis. “Cuando nos inclinamos y tuvimos inclusión y representación como parte de la mezcla, realmente ha funcionado. Cuando piensas sobre ‘Star Wars’ y ‘Rogue One’, con la protagonista femenina al frente de esas historias, también ‘Moana’ o ‘Coco’, ‘Coco’ ha sido absolutamente enorme”.

“Coco”, la cinta sobre el día de muertos mexicano, considerada favorita para ganar el Oscar al mejor largometraje animado el próximo mes, ha sumado más de 730 millones de dólares a nivel mundial. Es el estreno de mayo presupuesto con un elenco completamente latino.

“Star Wars: The Last Jedi” de Rian Johnson, que ha sumado 1,3 millones a nivel mundial, hizo más que cualquier película previa de “Star Wars” para elevar a sus personajes femeninos y presentó a la actriz revelación de origen vietnamita Kelly Marie Tran con un papel muy celebrado.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas al promover la diversidad. Disney ha enfrentado críticas en las redes sociales con “The Last Jedi” y Sony con la versión femenina de “Ghostbusters” de 2015. Algunos fans incluso han llegado al extremo de tratar de hacer que las calificaciones del público sean negativas para esas películas.

También hay que considerar el destino de las películas que no han tratado tan duro de ser culturalmente auténticas como “Ghost in the Shell” de Paramount en la que Scarlett Johansson actuaba en un papel que originalmente es un ciborg en el cuerpo de una mujer japonesa. La película cual fracasó en taquilla el año pasado tras las críticas por la elección de Johansson para el personaje.

Mientras tanto el elenco diverso de “The Fast and the Furious” de Universal ayudó a que esta fuera una de las franquicias más exitosas de la historia. Otras películas destacadas incluyen “Girls Trip” — la comedia con mejores resultados de 2017 — y la inesperadamente lucrativa cinta de Sony “Jumanji: Welcome to the Jungle”. La película protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart, se impuso en taquilla durante enero como la cinta número uno por cuatro fines de semana.

“Jumanji” ha sumado más de 904 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo más de 500 millones fuera de Estados Unidos. El viejo argumento de que las películas protagonizadas por actores afroestadounidenses no tienen un buen desempeño fuera del país nunca ha pasado por dos meses tan malos. “Black Panther” se estrenó con una recaudación de 160 millones de dólares en el extranjero, incluso cuando todavía está por estrenarse en países como China, Japón y Rusia.

Además en Hollywood nada habla mejor que el dinero.

“‘Black Panther’ puede ser un importante primer paso para realmente acabar con el mito que se ha mantenido en Hollywood por generaciones en términos de contar las historias que definitivamente queremos ver en este país pero creo que el resto del mundo también quiere ver”, dijo Hunt.

Las investigaciones al mercado también han demostrado que los elencos diversos pueden atraer a un público más grande. El año pasado la agencia de talento CAA encontró que entre las 10 películas con mayores ingresos de 2016, el 47% del público en su fin de semana de estreno eran personas no blancas, 2% más con respecto al año anterior. El efecto fue más pronunciado con los éxitos más grandes. Siete de las 10 películas con mejores resultados de 2016 tuvieron públicos en su fin de semana de estreno compuesto por más de 50% de personas blancas.

El público de “Black Panther” fue 65% no blanco, incluyendo 37% negro, de acuerdo con comScore.

Además los latinos y los afroestadounidenses son un público más entusiasta de acuerdo con la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA por sus siglas en inglés). En su más reciente reporte encontró que a pesar de que los latinos son sólo el 18% de la población suman 23% del público asiduo al cine. Los afroestadounidenses constituyen el 12% de la población pero son el 15% del público frecuente en el cine.

“Si revisas algunos de los estrenos más grandes del año pasado representaron lo que el público está buscando, cómo se sienten”, dijo Paul Dergarabedian, analista principal de comScore. “Esas películas reflejan la sociedad y luego la sociedad se refleja en esas películas. Así es cuando tienes esos debuts mucho más grandes de lo esperado, se convierte en algo más que una película, se vuelve un evento cultural”.

La asistencia comunal al cine podrá estar bajo el asedio de otras opciones de entretenimiento, pero películas como “Black Panther” están volviendo al cine más comunal que nunca.