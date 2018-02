Bisogno se disculpa con ciclistas; “era una broma de humor negro”

"Si a alguien ofendí con mi broma les pido de corazón, sin presión de nadie, sin que nadie me obligue porque a mi me nace y no quiero ofender a ningún ciclista".

CIUDAD DE MÉXICO.-El conductor Daniel Bisogno ofreció una disculpa pública por haber dicho en la transmisión del 7 de febrero que debería haber un “permiso para atropellar ciclistas”.

Durante la emisión de este jueves los integrantes de Ventaneando, especialmente Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Pedro Sola y Mónica Castañeda, explicaron el sentido del comentario que generó molestia e indignación entre personas con acceso a redes sociales.

“Una persona con el mínimo de inteligencia entendería que esto es una broma”, dijo el conductor. “Nunca jamás quise ofender a nadie con esta broma que simplemente fue un poco de humor negro” DANIEL BISOGNO. VENTANEANDO

Bisogno subrayó que el humor negro “nos caracteriza como mexicanos” por lo que arremetió contra usuarios de redes sociales por que, según él, “nos estamos alejando de la risa, orillándonos al drama por caminos innecesarios”.

“¿Qué pasa con las redes sociales que son la nueva ‘Santa Inquisición’?”, espetó. “Yo lo único que les quiero decir es que si a alguien ofendí con mi broma les pido de corazón, sin presión de nadie, sin que nadie me obligue porque a mi me nace y no quiero ofender a ningún ciclista”, dijo en una primera parte del mensaje a los televidentes de Ventaneando.

De acuerdo con cifras de Demotecnia, diariamente en la Ciudad de México son atropellados hasta 20 ciclistas; 50% de las personas que se desarrollan en la capital del país han tenido algún accidente en sus calles.

A pesar de que un 45 por ciento de capitalinos ha contemplado el uso de la bici como opción de movilidad, el 34 por ciento no lo usa porque lo considera peligroso al no existir vialidades destinadas para ellas.

“Creo que sí hay cosas que se tienen que arreglar”, continuaron Bisogno, Castañeda, Sarmiento y Sola sobre los pendientes de movilidad y en la cultura cívica-vial de peatones, ciclistas y automovilistas. “Esto no justifica el que yo halla hecho una broma, si a usted le parece de mal gusto, a mi no me parece de mal gustó”, subrayó Bisogno.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) abrió un expediente en contra del conductor. “Es grave toda expresión que incite al odio o a la violencia”, señaló su titular Jacqueline L’Hoist.

¿Y qué dice el reglamento de tránsito?

El Nuevo Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México indica que el espacio vial será prioridad en el siguiente orden: peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, prestadores del transporte público, prestadores de transporte de carga y distribución de mercancías, y por último, los usuarios de autos particulares y motociclistas.

Además, el Artículo 15 del Reglamento indica que los “conductores de vehículos no motorizados (bicicletas) tienen preferencia de paso sobre los vehículos motorizados”.