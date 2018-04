Bills “el Dios de la Destrucción” es el gato de Akira Toriyama

CIUDAD DE MÉXICO.-Algo a destacar de Akira Toriyama, es que, a pesar de ya contar con una larga carrera en el anime y manga, aún tiene una imaginación envidiable para crear sus personajes inspirándose en diversas cosas; muestra de ello son los Dioses de la Destrucción de Dragon Ball Super, que son de lo más variopinto.

Tenemos desde payasos hasta elefantes, pasando por robots; sin embargo, quien se llevó todo el protagonismo, por ser el que representa al universo de Goku y compañía, es Bills, quien desde un momento los fans identificaron como un gato; pero no es cualquier felino, se trata de la mascota del propio Toriyama.

I RT’d my old 2016 tweet about Beerus’ model Debo since it was getting some new attention anyway, but I guess I should take the time to translate the entire blurb and provide a (somewhat maybe) better picture. This is from page 80 of the 30th Anniversary DB Super History Book: pic.twitter.com/f19XOcDENP

— Todd Blankenship (@Herms98) 3 de marzo de 2018