Bill de Blasio, alcalde de Nueva York anuncia candidatura presidencial

WASHINGTON.- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy su candidadura para las elecciones presidenciales del 2020, quien se enfrentará a 23 aspirantes en los comicios internos del Partido Demócrata.

De Blasio, de 58 años de edad, anunció este jueves su candidatura en un video transmitido en la red titulado «Trabajando para la gente trabajadora», en donde se manifestó a favor de un mejor salario mínimo, un servicio médico garantizado y licencias por enfermedad pagadas.

«Me encargaré de los ricos, me encargaré de las grandes corporaciones, no descansaré hasta que el gobierno sirva a los trabajadores, como alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos ya lo he hecho», señaló en su mensaje.