Beyoncé recibe cuatro nominaciones a los Premios Emmy

NUEVA YORK.- La película «Homecoming» de Beyoncé recibió seis nominaciones a los premios Emmy. También fueron postulados documentales sobre Michael Jackson, R. Kelly y el desastroso Festival Fyre.

Con «Homecoming: A Film by Beyoncé», de Netflix, la estrella pop se apuntó el martes cuatro de las seis candidaturas, incluyendo por producir, escribir y codirigir y por la dirección musical. En la categoría de mejor programa especial de variedades (pregrabado), «Homecoming» se medirá con «Springsteen on Broadway».

«Homecoming» también fue nominada a mejor vestuario y diseño de producción.

«Leaving Neverland» de HBO, un documental sobre dos hombres que acusaron a Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños, obtuvo cinco nominaciones, incluyendo a mejor documental o especial de no ficción. Los herederos de Jackson negaron los señalamientos y Jackson mantuvo por años su inocencia cuando estaba vivo.

«Surviving R. Kelly» de Lifetime, que presenta la historia y acusaciones de que el cantante de R&B abusó sexualmente de mujeres y niñas, recibió una candidatura a mejor serie o especial informativo. Kelly, quien fue absuelto de cargos de pornografía infantil en 2008, enfrenta nuevos cargos penales a nivel federal y estatal a raíz de la transmisión de la serie documental.

«FYRE: The Greatest Party That Never Happened» de Netflix, que siguió el muy publicitado pero fracasado evento musical en las Bahamas, recibió cuatro nominaciones. Otro documental sobre el festival condenado al fracaso, titulado «Fyre Fraud» y que se transmitió por Hulu, fue nominado a mejor guion para un programa de no ficción, y «Wu-Tang Clan: Of Mics And Men» de Showtime también recibió una postulación.

«Aretha! A Grammy Celebration For The Queen of Soul», que se transmitió por CBS y en el que Patti LaBelle, John Legend y otros rindieron homenaje a la Reina del Soul, obtuvo dos menciones.

Sara Bareilles, quien ha sido nominada a múltiples premios Grammy y Tony y recibió su primera candidatura al Emmy el año pasado, comparte una nominación este año a mejor música y letra original con Josh Groban por su trabajo para la reciente entrega anual de los Premios Tony. El megaproductor T Bone Burnett, quien produjo el más reciente álbum de Bareilles, fue postulado por su música para la serie de HBO «True Detective».

Beyoncé, quien ha ganado 23 premios Grammy, fue nominada al Emmy en el pasado por su proyecto visual «Lemonade», su espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl y su gira «On the Run» con Jay-Z. Sus postulaciones de este año incluyen mejor dirección de un especial de variedades, mejor guion de un especial de variedades y mejor dirección musical. En el apartado de mejor especial de variedades (pregrabado), figura como productora ejecutiva de «Homecoming».