Belinda cierra su cuenta de Twitter tras supuesto rompimiento con Criss Angel

MÉXICO.- Todo indica que la cantante y actriz Belinda rompió su relación con el mago Criss Angel, pues la mexicana publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter donde anuncia que se tomará un tiempo alejada de las redes sociales, en los que se dio tiempo para recomendar a sus seguidores nunca entregar su corazón “a alguien que no lo merece”.

Belinda cerró su cuenta de Twitter este domingo tras decirle a sus fans: “sé que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que trate de disimular saben que no me siento bien”, para luego anunciar:

“Me voy a desconectar un tiempo, hasta que me vuelva a encontrar… lo siento. Perdónenme, ¡a ustedes los amo más que a nada en el mundo! Y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir”.

Luego, escribió en su último mensaje antes de cerrar su cuenta: “Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece”.

Hasta el momento, el mago estadounidense se mantiene sin decir algo al respecto, mientras que el resto de las redes sociales de Belinda parecen estar sin cambios.