Becas sacan de apuros a estudiantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Frida Robles, estudiante del CBTIS 234, durante cinco años ha sido beneficiaria del programa de becas en el estado, recursos que le han servido para iniciar sin contratiempos el ciclo escolar.

Acompañada por su mamá Frida mencionó que este beneficio lo recibió desde inicio de la secundaria.

“Está beca me ha servido mucho para comprar cosas de uso personal, también para algunos artículos de la escuela y ya es menos el gasto de la escuela, me ha ayudado mucho a prepararme y no he batallando para conservarlo en estos cinco años”, declaró Frida.