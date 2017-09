Batman: The Animated Series, 25 años de su estreno

CIUDAD DE MÉXICO.- El 5 de septiembre de 1992 es una fecha especial para los fanáticos de Batman. Ese día la cadena FOX lanzó al aire Batman: The Animated Series, un programa con media hora de duración que cambió radicalmente el panorama animado para DC Comics y Warner Bros.

Tras dos éxitos de comedia infantil con Tiny Toons y Taz-Mania, la división de animación de Warner Bros. apostó a la acción, y que mejor que Batman, personaje que revivió sus años de gloria, gracias a las dos cintas dirigidas por Tim Burton.

El concepto visual

Jean MacCurdy, presidenta de Warner Bros. Animation se acercó a Bruce Timm, Eric Radomski y Paul Dini, para empezar el concepto de una serie animada basada en Batman, con influencia en la serie de dibujos animados de Superman, producida en los años 40, por Fleischer Studios.

El desarrollo de los personajes, así como el concepto visual de Gotham City, en Art Deco, tuvo tres grandes inspiraciones, las películas de Tim Burton, el estilo de dibujo de Tex Avery, y las aventuras animadas de Superman de 1940.

“Habían negociado con Fox Kids para hacer el show, y las negociaciones se habían estado estancado por un tiempo. Jean pensó que buena manera de acelerar el proceso era mostrarles algunas imágenes y decir: “¡Hey! Esto es lo cool que se vería si ustedes hacen esto “, y luego, sin saberlo nosotros, en el momento en que terminamos los conceptos, se llegó a un acuerdo”, narra Bruce Timm, productor de la serie animada, al portal 13thdimension.com

Tanto Timm como Dini le mostraron la secuencia de entrada a Dennis O’Neil, quien era escritor y editor de los cómics de Batman, quien quedó maravillado con el minuto de animación que se presentó. “Estaba en mi oficina, y estos dos chicos de California me preguntaron si podían mostrarme algo. Pusieron una cinta, donde estaba en lo que se convirtió en la apertura de la serie de televisión. Me quedé impresionado. No soy un gran fan de la animación, pero me parecía que estaban resolviendo los problemas que percibía”.

Así suena Batman

Para realizar la música de la serie animada Timm buscó a Danny Elfman, quien musicalizó las cintas de Batman dirigidas por Burton, pero el músico no se mostró interesado en participar en el proyecto. Es por ello que Timm y Dini reclutaron a la compositora Shirley Walker, quien le imprimió su sello a las partituras del show.

Danny Elfman quiso cambiar de opinión, pero ya fue muy tarde, por lo que el compositor se encargó de crear el tema que acompañó la entrada del show en su primera temporada.

Para Mayo de 1994 el show cambió su nombre a The Adventures of Batman and Robin, cuyo tema de entrada fue de la inspiración de Shirley Walker

Las voces de Gotham City

Uno de los procesos más difíciles del show fue encontrar a los actores que le dieran voz a Batman y a The Joker, papeles que a final de cuentas les fueron asignados a Kevin Conroy y Mark Hamill, respectivamente.

Antes de que ellos llegaran, más de 100 actores hicieron audición para ambos papeles, hasta que Andrea Romano, la directora de casting de Warner Bros escuchó la voz de Conroy y junto con Bruce Timm tomaron la decisión de ficharle como el Hombre Murciélago.

“¡Fue totalmente una casualidad! Mucha gente no se da cuenta que la actuación también implica decisiones. Tuve la suerte de que un día que hice esa elección, y llegué a 25 años de este trabajo… Me he enamorado del personaje con el tiempo. Realmente amo su sentido de la moralidad, su sentido de la dignidad… No tiene una zona gris entre el bien y el mal”.

Historias más allá de las Onomatopeyas

Atrás habían quedado los episodios de la serie de Batman de los años 60’s. La consigna para Batman: The Animated Series fue el tener episodios con una gran historia que atrapara al público, y conectaran con los fanáticos del Hombre Murciélago.

Los capítulos de la serie animada tuvieron sus bases en las historias previamente publicadas. Un ejemplo claro de ello fue el capítulo The Laughin Fish, donde se mezclaron tres historias, The Joker’s Five-Way Revenge, The Laughing Fish y Sign of the Joker!, que se dieron a conocer en los años 70.

“Es difícil adaptar un cómic directamente a la animación. La narración y el ritmo son diferentes, y puede haber elementos, como el diálogo excesivo o la violencia gráfica, que no se traducen bien de un medio al otro. En el caso de las historias de Batman que adaptamos, tomamos elementos del cómic que hicieron una gran historia y los reelaboramos para encajar en el ritmo y el tono de nuestra serie”, asegura Paul Dini, escritor de varios capítulos de la serie.