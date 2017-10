Barcelona renueva el contrato de Iniesta “de por vida”

BARCELONA.- Andrés Iniesta se convirtió en el primer futbolista que firma un contrato vitalicio con el Barcelona, al plasmar un acuerdo que lo mantendrá jugando con el club mientras su físico se lo permita.

El equipo anunció el viernes que la extensión de contrato del mediocampista de 33 años es “de por vida”, algo inédito en los 118 años de historia del Barsa.

El Barsa no especificó cuál será la función de Iniesta una vez deje de jugar.

“Estaré aquí hasta que mi cuerpo y me mente tengan lo que dar”, afirmó Iniesta. “Creo que puede ser así y ojala que sea por mucho tiempo. Llegar a final de temporada y poder valorar lo que es mejor para todos”.

Iniesta firmó el contrato en el estadio Camp Nou y le entregaron una camiseta con la leyenda “A. Iniesta per sempre”, o “por siempre” en catalán.

Su contrato actual vencía al final de esta temporada. El genial mediocampista ha sido utilizado menos en años recientes, reservándolo usualmente para los partidos más importantes.

“Será el primero en decir cuando vea que no tengo la misma fuerza e importancia que he tenido y cambiaremos las ideas, no pasará nada”, indicó.