Barack y Michelle Obama ¿cerca de divorciarse?

E.U.-La ex pareja presidencial de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama, podría estar al borde del divorcio tras 27 años de matrimonio, según la revista Globe.

De acuerdo con la publicación, Michelle y Barack Obama podrían estar atravesando una fuerte crisis en su relación de la que no podría salir.

La revista señala que el matrimonio ya lleva vidas separadas, además de que es un secreto a voces su separación.

Globe apunta que Michelle le habría exigido a Barack ir a terapia para salvar su relación pues según ella, él ha puesto su labor política por encima de su matrimonio y sus hijas, Malia, de 21 años, y Sasha, de 18.

En su libro de memorias, Becoming, Michelle describe a su esposo como «alguien que tiene una carrera que se lo traga todo».

Durante el gobierno de Barack Obama ambos demostraban públicamente la buena relación que en ese momento solían llevar, incluso intercambiaban miradas y cariños en eventos diplomáticos.

“Yo no sería el hombre que soy sin la mujer que accedió a casarse conmigo hace 20 años. Michelle, nunca te he querido más”, expresó en alguna ocasión el ex mandatario.

De momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones al respecto.