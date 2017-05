Ballenas de colores navegan en la red

Si decides unirte a alguno de estos juegos no olvides pedir disculpas a toda la persona que involucres en tus retos y hacerles saber que sólo se trata de un juego

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retos de ballenas de colores están inundando las redes sociales, tras la polémica que desató el reto de la “Ballena Azul”, en el que se pedía a los jóvenes que realizaran acciones atentando contra su persona y luego de registrarse varios intentos de suicidio surgió la “Ballena Rosa” y con ella, más ballenas de colores.

Con sentido chusco, amable, de fomentar valores, poner los nervios de punta o de aguantar para no reír a carcajadas, las ballenas coloridas buscan hacer pasar momentos agradables a quienes se unan al juego.

¿Podrías pasar un día sin tocar el celular?, si crees que puedes, entonces únete al juego de la “Ballena Verde” que tiene como reto número uno “ser felíz”. Fácil ¿no?

El reto de la “Ballena Negra” podría aparentar tratarse de retos más fuertes; sin embargo, el sentido chusco es lo que caracteriza a cada uno de sus retos como: “no ver memes”, “decirle al más “fe@” que te gusta” o “despertar sin poner alarma”, un reto no recomendable para quienes asisten a la escuela o al trabajo por las mañanas.

La “Ballena Roja” no tiene mucho de haber surgido y, al parecer, retos que involucran al amor serán el eje de este juego. “Etiqueta a la persona que amas tener en tu vida” es lo que te pide para iniciar.

No cabe duda que los retos de la “Ballena Morada” podrían poner a sus jugadores en aprietos. ¿Qué pasaría si le escondes el teléfono a tu mamá o tu herman@, o si le dices a su ex que te hace falta? Si crees poder enfrentar sus reacciones, eso no parece muy divertido.

En el juego de la “Ballena Blanca” se encontrarán con un reto muy interesante. Las personas que se enojan con facilidad ¿podrían no discutir con ninguna persona en todo el día?, – los invito -.

Además de las ballenas de colores surgieron personajes cómicos de las mismas como la “Ballena Potterica” o la “Ballena Venezolana” cuyos fines no parecen bien definidos.

Recuerda que no debes realizar todas las acciones que nacen de los fenómenos virales que surgen en Internet o en las redes sociales, sobretodo porque nunca se sabe quién o quiénes se encuentran detrás de las publicaciones, ni las intenciones de las mismas y pueden ponerte en situaciones de riesgo.

Nunca realices actos que puedan dañarte o a tus conocidos y, finalmente, vigila que los niños y jóvenes no sean víctimas de un juego viral que los lesione como la “Ballena Azul”.