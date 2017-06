Baja trabajo para albañiles al subir precio de materiales

El alza en los precios del material de construcción ha sido uno de los aspectos por lo que la gente ya no realiza obras en sus casas.

NUEVO LAREDO, TAM.- Trabajadores de la construcción de esta frontera, reportan una baja del 20 por ciento en su actividad, toda vez que los materiales para realizar las obras incrementaron sus precios.

Jacinto Salazar, albañil de más de 30 años en el trabajo de obra dijo que este año ha disminuido el trabajo de albañilería, debido a que cada vez están más caros los materiales de construcción y las familias prefieren realizar algunas reparaciones pequeñas que realizar una obra más grande.

“Hace tres años había más trabajo de albañilería, ya no son igual los tiempos, las obras grandes del municipio las traen los constructores, quienes contratan su personal y los que nos dedicamos por nuestra cuenta, hemos observado que el trabajo ha bajado”, subrayó.

Aseguró que el alza en los precios del material de construcción ha sido uno de los aspectos por lo que la gente ya no realiza obras en sus casas, el cemento, la arena y el block y la cal están aumentando constantemente en el mercado de la construcción.

“El material ha sufrido muchos incrementos en el año, eso provoca que la gente ya no quiera realizar una obra en su casa, pues a parte del material tiene que pagar por la mano de obra y la economía no está muy bien, ahorita nada más estamos haciendo trabajos pequeños, principalmente bardas y remodelación, pero ya no como antes que construíamos de varios cuartos”, mencionó.

Salazar, agregó que espera que en los próximos meses la situación se recupere, aunque esperan que a final de año haya más obra, debido a que los trabajadores reciben las prestaciones y el aguinaldo.