Baja en gasolina no era lo que se esperaba; Joaquín Treviño Reyes

A los taxistas no les favorecen los estímulos fiscales. [Reynaldo García/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- La baja en la gasolina no beneficia en nada a los taxistas, pues para empezar no fue lo que se esperaba y aparte siguen arrastrando pérdidas del año pasado por alzas en las refacciones y servicios, que han ameritado una alza en el costo del pasaje más sin embargo han mantenido las mismas tarifas de hace ya varios años.

Así lo manifestó Joaquín Treviño Reyes, secretario general del Sindicato de Automóviles de Sitio quien indicó que ya hay quienes preguntan si van a bajar las tarifas del servicio ante los supuestos beneficios del gobierno federal, cuando en realidad siguen sufriendo pérdidas.

“Ya la gente está diciendo que si vamos a bajar los precios, pero no se justifica, porque siguen a la alza las refacciones, el mantenimiento, incluso la canasta básica, así que lejos de una baja requerimos de un alza, ya que seguimos manteniendo los mismos costos”, comentó.

Asimismo consideró que el gobierno federal engañó con la supuesta homologación en el precio de la gasolina, “nomás nos dieron atole con el dedo, no hay tal homologación, la gasolina se sigue vendiendo más cara aquí que en Laredo, Texas”.

Igualmente mencionó que a los taxistas no les favorecen los estímulos fiscales, “a nosotros no nos beneficia si nos quitan el ISR o el IVA, a nosotros no nos regresan nada de eso, y en cambio sí lo pagamos”.

Y concluyó diciendo, “todo sigue incrementando de precio, y sin embargo nosotros no hemos incrementado nuestras tarifas, como mucho menos las vamos a bajar, no es justificable nada de eso para tal acción”.