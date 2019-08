Bad Bunny alarma a sus fans al fotografiarse hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny preocupó a sus fans luego de compartir en Instagram una imagen donde se le ve delicado de salud, con un suero en la mano y una toalla en la cabeza.

De inmediato la imagen logró más de un millón de likes y miles de comentarios cuestionándole cual era la razón por la que estaba en cama. Sin embargo el cantante no respondió y alarmó aún más.

Junto a las imágenes, el intérprete de trap de 25 años de edad escribió: “Miami siempre me gana”, dando a entender que su madre lo cuidaba.

Hasta este momento se desconoce lo que habrá pasado con la salud del intérprete reguetonero, pero no es la primera vez que le sucede algo así, en octubre de 2018 el artista reveló que debido a sus malas condiciones de salud tenía que cancelar varias de sus presentaciones.

“Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días”.

