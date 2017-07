Bacteria hace que Yuri pierda peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un Disco de Oro bajo el brazo por su álbum de ‘Primera Fila’, Yuri está más feliz que nunca pues su popularidad en ventas se debe a los escuchas estadounidenses y mexicanos.

Sin embargo, la cantante de 53 años luce demasiado delgada por lo que se vio obligada a confesar que una bacteria entró en su cuerpo.

“Resulta que tenía un dolor espantoso en el estómago, me hago una endoscopia, y me dicen que tengo una bacteria, entonces me quitan el pan, la leche, me quitaron todo, eso hace dos meses, entonces me chupé por completo, por lo que bajé muchísimo de peso”, dijo la cantante.

No obstante, continúa con la promoción de su disco y el próximo martes a las 18:00 horas, dará un firma de autógrafos en Parque Lindavista.