Ayuntamiento de Reynosa activa alerta roja

REYNOSA, TAM.- De nueva cuenta la ciudad de Reynosa vivió una noche de balaceras, bloqueos y persecuciones en varios puntos, por lo que el Ayuntamiento activó la alerta roja, misma que se mantiene hasta esta mañana.

Alrededor de las 10:00 de la noche se alertó a través de redes sociales que sujetos armados se encontraban en los estacionamientos de algunos centros comerciales, iniciándose a la media noche los enfrentamientos en varios sectores al poniente de la ciudad.

En los reportes que hacían algunos usuarios, algunas camionetas que participaron en las balaceras portaban un logotipo de M42 que era como se identificaba al ex líder de la plaza, también conocido como “Toro”.

Autobuses, taxis, trailers y autos particulares fueron utilizados para bloquear algunas avenidas, en tanto que en varios puntos se provocaron incendios con lo que se buscó evitar la intervención de las fuerzas armadas que trabajaban en desactivar los bloqueos y perseguir a los delincuentes.

La Vocería de Seguridad Pública alertó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la situación de riesgo y el despliegue de fuerzas armadas, recomendando a la población extremar precauciones.

De acuerdo con la Vocería del gabinete de seguridad del Gobierno de Tamaulipas, desde la noche de ayer fuerzas armadas, estatales y federales han estado desplegando acciones de patrullaje luego de los enfrentamientos entre grupos delictivos en la ciudad.

Entre las 11:00 de la noche y las 02:00 de la mañana de este día se habían reportado 10 bloqueos que fueron retirados por fuerzas armadas, un robo de vehículo y una agresión a personal militar por parte de individuos que se desplazaban a bordo de varias camionetas.

Nueve vehículos, armas largas y gran cantidad de cartuchos fueron asegurados en el curso de las labores de reconocimiento y patrullaje por elementos de las distintas corporaciones.

En el informe explicaron que el despliegue de las fuerzas armadas estatales y federales con patrullaje, evitó más enfrentamientos en Reynosa durante la madrugada, por lo que estos continuarán hasta que se reestablezca la situación.

Entre los sectores más afectados por las balaceras se encuentran San Valentín y la colonia Esfuerzo, en donde fueron suspendidas las clases en todo el sector, desde jardín de niños, primaria y secundaria para no exponer a los alumnos, en tanto que en algunas maquiladoras no permitieron la salida a los trabajadores que concluyeron sus labores a las 11:00 de la noche, para no exponerlos.

Fuente: Expreso