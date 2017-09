Avión cruza el ojo del huracán ‘Irma’

p>A unas horas de que el huracán ‘Irma’, el huracán más potente del océano Atlántico hiciera contacto con Barbuda y destrozara el aeropuerto de San Martin, se ha publicado un video impactante en Twitter, donde podemos ver cómo un par de aviones sobrevolaron e incluso cruzaron el ojo de este huracán categoría 5.

La hazaña fue lograda por dos aviones que pertenecen a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), cuyo objetivo es el de controlar e informar las condiciones atmosféricas y el estado de los océanos.

Get a good look at Hurricane #Irma‘s eye with this visible imagery from #GOES16! For the latest info on Irma, go to https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/q4Q5UtPlIP — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 5, 2017

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF — NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) September 5, 2017

Los aviones son pequeños, por lo que les facilita adentrarse en las tormentas para identificar posibles peligros y por primera vez, traen estas impactantes imágenes desde adentro de este huracán que aún representa peligro para Puerto Rico, Haití, Cuba y Florida.