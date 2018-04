Avanza respaldo social a legalización del aborto en Argentina

En Argentina, a pesar de que el aborto está despenalizado desde 1921 por violación o cuando corre peligro la vida de la madre, este derecho no se respeta y son frecuentes los casos de criminalización de las mujeres. [Agencias]

BUENOS AIRES.- El debate parlamentario sobre la legalización del aborto en Argentina cambió la posición de influyentes figuras públicas que ya se pronunciaron en favor de una ley que será votada en junio en una histórica sesión de la Cámara de Diputados.

El pasado 10 de abril, el proyecto que permite el aborto sin restricciones comenzó a discutirse en comisiones legislativas con la participación de oradores a favor y en contra, en audiencias que son acompañadas por jornadas activistas de miles de mujeres en los alrededores del Congreso.

Desde entonces, colectivos de escritoras, actrices, locutoras, músicas, cineastas y trabajadoras de la industria cine han firmado cartas para pedirles a los diputados que aprueben la iniciativa.

Además, el derecho al aborto se convirtió en un tema de permanente debate en los medios de comunicación en los que se publican encuestas que confirman que el 60 por ciento de los argentinos apoya la legalización total.

En medio de esta discusión pública, esta semana sorprendieron las declaraciones de la popular conductora Mariana Fabbiani, la cantante Lucía Galán (del dúo Pimpinela) y la ex diputada y ex primera dama Hilda Duhalde, quienes reconocieron un cambio de posición.

“Soy católica, siempre estuve en contra del aborto, nunca fue una opción para mí, ni lo es, pero la verdad, cuando empecé a informarme un poco y meterme en el tema me di cuenta de que las creencias personales hay que dejarlas de lado, es realmente un tema de salud pública”, dijo Fabianni.

Duhalde, por su parte, explicó que “mi posición con respecto a la interrupción del embarazo fue cambiando con el correr de la vida, hace muchos años no estaba a favor, pero hoy creo que tenemos que legalizar el aborto”.

Galán no hizo declaraciones, pero sí firmó la carta en la que casi 300 músicas les pidieron a los diputados que legalicen la interrupción voluntaria del embarazo.

Otro que sorprendió fue el ex candidato presidencial Daniel Scioli, quien durante toda su carrera política rechazó el aborto pero ahora dijo que “hay que legislar a favor, he replanteado mi pensamiento, hay que comprender la necesidad del aborto no punible como un asunto de salud pública”.

Lo que se discute ahora es una ley que legaliza el aborto voluntario y sin restricciones, por mera voluntad de la mujer, hasta la semana 14 de embarazo.

En caso de que se apruebe, Argentina se convertirá en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en legalizar por completo el aborto.