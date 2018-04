Avanza en estudios hacia el sacerdocio

NUEVO LAREDO TAM.- Después de más de 10 años de formación en el seminario de Nuevo Laredo, Ángel Adolfo Rivera Montoya recibió el Lectorado, un paso más hacia el sacerdocio.

La misa de Institución de Misterios Laicales, se realizó en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y fue presidida por monseñor Enrique Sánchez Martínez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo y con-celebrada por el rector del seminario Alejandro Arredondo Martínez y formadores.

Durante la celebración, el semianrista estuvo acompañado por su familia, así como amigos y feligreses de diferentes parroquias que durante sus diferentes apostados ha servido a ellos.

“Con estos apostolados en los que he servido como seminarista, he conocido como lo dice nuestra querida gente, que no todo es de la César López de Lara para acá, de tal modo que he aprendido a querer a nuestra querida Iglesia de Nuevo Laredo”, expresó.

Ángel Adolfo indicó que la diferentes experiencias que ha vivido le ha permito conocer sobre las diferentes necesidades que existen para poder servir.

“En cualquier lugar hay que servir y pedirle a Dios la gracia de servirlo de la mejor manera haciendo creíble el paso de Dios en la tierra, si el pide un servicio, el me dará la gracia para poderlo hacer de la mejor manera, por que como dijo santa Teresita del niño Jesús “donde nos plante el Señor hay que florecer”, agregó.

Angel Adolfo Rivera Montoya es orginario de San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, es el tercer Hijo de José Rivera Candela y Sandra Margarita Montoya Jiménez.

Estudio tres años en el Seminario Menor de Monterrey, suspendió un año la formación.

Fue recibido en el seminario de Nuevo Laredo en junio de 2011 donde curso las humanidades, hizo el curso introductorio en la ciudad de Castaños, Coahuila, la filosofía la realizó en el seminario de Matamoros y actualmente cursa el segundo año de teología, esto da un total de 10 años de formación y faltan tres años más de formación.

Apostolados y Misiones en la Diócesis:

Apostolados sabatinos parroquias

San Antonio María Claret

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Mier.

Misiones de Semana Santa:

Parroquia de Guadalupe en Anahuac N. L. En el ejido de hidalgo.

San Rafael Arcángel, Bustamante

San Pedro Apóstol, Villaldama, Ejido el Álamo.

Parroquia San Gerardo María Mayela, Nuevo Laredo.

Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Ciudad Mier.

Nuestra Señora de Guadalupe, Sabinas Hidalgo Nuevo León, Ejido San Carlos

Misiónes vocacionales:

Decanato del Espíritu Santo

En dos ocasiones.

Parroquia de Dios Padre providente.

Nuestra Señora del Refugio

Santa Rita de cassia.

Además un año sirviendo en la pastoral penitenciaria en el penal de Matamoros