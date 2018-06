Avanza Aduana pese a embates

NUEVO LAREDO, TAM.- En medio de la guerra comercial con Estados Unidos y la incertidumbre que rodea al TLCAN, Nuevo Laredo se mantiene como principal aduana con un creciente número de operaciones, afirmó Roberto Quintanilla Soberanes, presidente de la Central de Servicios de Carga (CENSECAR).

Antes la capital de la exportación de las verduras era Reynosa, pero actualmente Nuevo Laredo compite en ese renglón de exportaciones, sumándose a otros donde conserva desde hace años el primer lugar, como el automotriz.

“No tengo los números pero ya se habla de que Nuevo Laredo exporta más, y no menos que Reynosa en éste renglón de las verduras. Les hemos venido quitando de alguna forma y les hemos ganado terreno. ¿Cómo? Con eficiencia y un buen servicio, y con mucha responsabilidad.”, agregó.

Y no tanto los cárnicos crecen sino son las verduras, puntualizó el presidente de la CENSECAR. “Y podremos dejar de comprar

coches, ropa, pero no podemos dejar de comer. Y nuestro vecino, Estados Unidos, no puede dejar de comer aguacate, y el serrano, el brócoli, y es impresionante cómo el campo mexicano está creciendo de manera impresionante. Nosotros como transportistas somos el termómetro de la demanda de camiones para poder mover todos esos productos.”, planteó.

Ante la imposición de aranceles por el gobierno de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio de México, lo que es calificado como una guerra comercial que todavía no sabemos hasta dónde llegará, Quintanilla Soberanes consideró que aunque “le pongan aranceles a esto o a lo otro, la gente tiene necesidad de los productos.”