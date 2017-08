Auxilian a enfermos mentales de ciudades cercanas

NUEVO LAREDO, TAM.- El Patronato Pro-Indigentes Psiquiátricos de Nuevo Laredo A. C., continúa apoyando a las personas que padecen algún trastorno mental, no nada más de esta ciudad, si no también de Sabinas, Hidalgo, ciudad Anáhuac y Laredo Texas.

Susana Jarero Cervantes subdirectora administrativa de este centro, mencionó que la mayoría de estas personas llegan con la finalidad de consultar lo que es psiquiatría, además de participar en las terapias de psicología.

“Estas consultas de psicología son de lunes a viernes con consultas programadas, en el caso de la consulta psiquiátrica solo tenemos lunes y martes, para poderles, dar el tiempo y el espació que cada uno necesita, para que puedan platicar con el medico”, indicó.

Agregó que actualmente cuentan en el centro con 24 pacientes, la mayoría de ellos son del sexo femenino, en el lugar tienen a una persona que es de Guanajuato, otra que es de México, los otros pacientes casi todos son de Nuevo Laredo.

Precisó que en el caso del joven que es de Guanajuato, ya localizaron a sus familiares, lamentablemente ellos no quieren venir por el, por lo que están viendo la manera de poder trasladarlo algún otro centro cercano a su lugar de origen.

Precisó que continúan recibiendo ayuda por parte del municipio que preside Enrique Rivas Cuellar, así mimo aún y con la ayuda que reciben, les hace falta medicamento, además de tenis para los pacientes.

Añadió que tienen un grupo de personas también socialmente responsables que los apoyan con donativos en especie, así como algunas empresas, esperando que esta ayuda continué para seguir brindando la atención psiquiátrica para las personas que lo necesitan.

“Tenemos actualmente mil 500 personas en consultas registradas, cada una de ellas tiene su respectivo expediente, y les llevamos su control de las consultas, así como del medicamento que se les está administrando, para poder saber como van”, dijo.

Jarero Cervantes manifestó que los padecimientos que más están atendiendo son la esquizofrenia y el trastorno de personalidad, quien desee hacer algún donativo a esta centro, pueden acudir en Avenida Luis Caballero 3617, de lunes a viernes, y los sábados por las mañanas.