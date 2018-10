Autorizan a maestra proceso de jubilación

NUEVO LAREDO, TAM.- Solamente una jubilación, es la que se realizará en este periodo pre- jubilatorio en la Supervisión Número 1 de Secundarias, situación que no afectará a la población estudiantil de este sector informó el supervisor de la secundarias generales de la Zona 1 Valentín Rivas Niño.

El supervisor señaló que este proceso lo deben de iniciar antes de octubre para que les abarque los tres meses concedidos.

“Ya entrando el próximo ciclo, causa baja ya no aparece en la plantilla. Uno de los métodos que este año se aplicó, es que ya una vez que el maestro notifica su deseo de pre- jubilación se continúa con el procedimiento de búsqueda de quién ocupará ese lugar, con el propósito de que ese espacio no quede descubierto. Se empieza a trabajar para que esa vacante se ocupe y los alumnos no se queden sin clases”, comentó.