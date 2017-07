Autoridades electorales van contra la compra del voto

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Para el próximo proceso de elecciones en las que se votará por presidente de la república, senadores, diputados federales y presidentes municipales, la coordinación en el trabajo entre las diferentes autoridades, debe ayudar a no permitir el problema de la compra del voto, destacó Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.

“Para atender las denuncias electorales que se generen en este sentido, debemos de estar muy coordinadas las autorizases incluidos aquí la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Instituto Nacional Electoral”, señaló.

Comentó que uno de los obstáculos que se tienen que superar para poder atacar este problema es sin duda el temor que existe y la falta de confianza en la ciudadanía, para denunciar la compra o coacción del voto por parte de quienes están interesados en buscar este tipo de trabas para que avance la democracia.

El Presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en nuestro estado precisó que es justamente esta gente que en determinado momento tiene un acercamiento con quienes practican este tipo de situaciones, las que constan de manera directa con las pruebas contundentes, quienes de manera inmediata pueden denunciar este tipo de situaciones.

Es que en donde los ciudadanos puede contribuir a abatir es uno de los temas más cuestionados en cada proceso electoral que es la compra y la coacción del voto, insistió luego de aceptar que efectivamente se presentan este tipo de situaciones en el desarrollo de los procesos electorales.

“La compra y coacción del voto se presenta, no lo desconocemos las autoridades electorales, pero es una situación difícil de probar, comprobar y detectar porque tiene que ser prácticamente en el momento se que se actúa”, señaló.

Aquí las y los ciudadanos son los que nos pueden ayudar, porque no faltará a quienes se les acerquen las personas que forman parte de este movimiento y ahí tendremos elementos para poder llegar hasta el origen de ese tipo de acciones que solamente destruyen a las sociedades, indicó.

“La ciudadanía no denuncia, desconoce sus garantías, tiene la percepción de que enfrentarse a un Ministerio Público y presentar una denuncia es una parafernalia, una percepción que existe no sólo para este tipo de delitos si no para todos los demás del fuero común”, comentó.