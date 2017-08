‘Autopista nos traerá beneficios’: Obispo

NUEVO LAREDO, TAM.- No sólo seguridad para los transeúntes, es la que brindará la construcción de la Autopista Nuevo Laredo- La Gloria que se construirá en la Carretera Nacional, sino que traerá beneficios de inversión por su realización, expresó el obispo Enrique Sánchez Martínez.

Afirmó que con esto se beneficiará la economía de las empresas privadas, las que a su vez generarán empleo e ingresos para la ciudad.

“Ya he visto ese proyecto importante y no sólo seguridad brindará, es algo muy bueno para la frontera de Nuevo Laredo, he escuchado que hay una inversión muy alta, que en muchos años no se ha hecho, sé que son concesiones privadas, pero se van a favorecer muchas empresas aquí en Nuevo Laredo”, mencionó.