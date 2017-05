Auto atropella a peatones en Times Square; hay 10 heridos

NUEVA YORK.- Un auto que iba a exceso de velocidad golpeó a un grupo de peatones en la plaza Times Square en Nueva York, según informó una agencia de noticias y varios medios locales.

Un testigo dijo que por lo menos 10 personas estaban siendo tratadas por lesiones después de la colisión en el sitio turístico del centro de Manhattan.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró el área. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente y si este fue accidental o intencional.

Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, informó que ya se encuentra en camino al lugar de los hechos.

I am en route to the incident at Times Square.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 18 de mayo de 2017