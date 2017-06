Aumento en insumos encarecen la vivienda

El costo del cemento a partir del primero de julio en cuanto no es oficial y se habla que tendrá un aumento de alrededor de un 8% un 10%. [Agencias]

El costo del cemento a partir del primero de julio en cuanto no es oficial y se habla que tendrá un aumento de alrededor de un 8% un 10%. [Agencias]

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El ajuste al alza de los costos en los materiales de construcción provocará un incremento en el costo de la vivienda, aceptó Luis Alberto González Cruz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Victoria.

El costo de los materiales de construcción se ha elevado de un 8 a un 10 por ciento y en esa misma cantidad se habrá de ajustar el costo en la vivienda, destacó el líder empresarial al agregar que en los últimos días se han venido sosteniendo algunas reuniones con miembros de la Cámara Nacional de Vivienda, CANAVI.

Si se ha platicado o se ha ventilado que ha a habido un aumento al cemento a partir del primero de julio en cuanto no es oficial y se habla de alrededor de un 8% un 10%, no sabemos que porcentaje se pague del incremento pero definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con ese incremento, señaló.

“Ya hubo un incremento a principios de año y con otro incremento en el cemento a mediados de año si se eleva el costo de la vivienda y de la obra en general, hablamos de alrededor de un 5-7% que se eleve el costo dependiendo el tipo de obra”, destacó.

El líder de la CMIC en la zona centro del estado, destacó que todo esto, definitivamente repercute el costo final de las viviendas.

“Estos incrementos provocan una disminución en la construcción, porque los presupuestos que se tienen para la realización de las obras están fijos y entonces, al aumentar los insumos se tienen que recortar metas, indicó.

Veremos en qué montos y en qué cantidad nos viene a afectar y si en ese momento se da o no, nuestro presidente nacional de la CMIC tenía un conocimiento en contra de este aumento y esperemos a ver qué pasa de aquí a principios del próximo mes, señaló.