Aumentan ventas de viviendas

NUEVO LAREDO, TAM.- Las operaciones de compra venta, renta de casas, locales comerciales y terrenos se mantiene con buen movimiento, que les permite a los inmobiliarios asociados registrar hasta 3 mil operaciones al año.

La demanda principal es la venta de casas cuyos precios oscilan entre los 300 a los 600 mil pesos, especialmente en sectores cercanos al centro de la ciudad, comentó Maribel Garza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

“Es muy “fuerte” la demanda de vivienda tanto en venta, como en renta, aunque los propietarios han optado por no rentar sus propiedades debido a que de acuerdo a su percepción, las viviendas rentadas no reciben ningún tipo de mantenimiento de parte de quienes las ocupan, incluso en muchas ocasiones al entregarlas hay daños considerables por los que no responden”, añadió.