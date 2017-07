Aumentan casos de Hepatitis C

Anteriormente se veían más casos de esta patología cuando no se tenían estudios muy certeros de los bancos de sangre. / [Reynaldo García/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.-Desafortunadamente en esta ciudad se ha tenido un fuerte incremento en la enfermedad conocida como Hepatitis tipo C, la cual se transmite a través de secreciones corporales o de sangre, en lo que va de este año se han detectado más de 20 casos, hoy se conmemora el “Día Mundial de la Hepatitis C”.

Lo anterior lo manifestó el doctor, Gregorio Jesús Ortegón Martínez coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, quien agregó que el año pasado cerraron con un total de 18 casos, los cuales en este año ya se han duplicado.

“Vemos que en muy corto periodo, esta enfermedad se a duplicado que son seis meses de lo que va del año hemos visto que la enfermedad a aumentado un 100 por ciento, ojala que terminemos el año con menos diagnósticos”, indicó.

Destacó que anteriormente se veían más casos de esta patología cuando no se tenían estudios muy certeros de los bancos de sangre, donde se hacían las donaciones de sangre, muchas enfermedades que se contagiaban por medio de transfusiones de sangre ya han disminuido.

Precisó que ello se debe a que cuando una persona va a donar sangre, se le realiza un panel de estudios, donde por medio de ellos se dan cuanta si la persona tiene algún padecimiento transmisible por la transfusión, y así evitar que done sangre.

Agregó que para la Hepatitis C, hay medicamento que debe llevar por espacio de un buen tiempo el paciente, pero que no se quita pues se queda una memoria de la enfermedad, estas personas que padecen esta patología ya no pueden donar sangre ni órganos.

Reveló que la Hepatitis C, se puede transmitir fácilmente cuando hay una laceración en el organismo de una persona donde hay sangre o secreciones, y que otra persona reciba por medio de algún contacto sangre, de quien a adquirido la enfermedad.

“Esta enfermedad tiene un periodo largo de manifestaciones clínicas, que son por hallazgos de laboratorio, algunos síntomas son baja de paso, mal estado general, temperaturas nocturnas, sudoraciones, también vomito, entre otros síntomas”, subrayó.

Ortagón Martínez mencionó que en cuanto a la Hepatitis tipo A, llevan tres casos detectados, esta enfermedad se transmite a través de alimentos contaminados, por ello hay que tener cuidado donde se compran alimentos, y como están almacenados.