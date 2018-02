[AUDIO] Luis Fonsi hace versión de Despacito en chino mandarín

CIUDAD DE MÉXICO.-Primero fue con Daddy Yankke, luego con Justin Bieber y ahora Luis Fonsi realizó una nueva colaboración de Despacito, pero ahora a lado de el cantante JJ Lin de Singapur.

Así, este tema se reinventa con una nueva versión que combina el mandarín con el castellano. La canción en este nuevo idioma se estrenó el pasado 26 de enero, y ya cuenta con casi millones de visitas en YouTube.

Fonsi busca repetir el éxito que consiguió con su colaboración con Bieber, la cual le abrió las puertas fuera del mundo hispanoamericano, pero ahora del otro lado del mundo, incluso el puertorriqueño canta una parte en chino

Además, cabe resaltar que esta versión es menos sensual y atrevida, y la volvieron más romántica.

Dice algo así:

Tu mirada me llama cada minuto, cada segundo

El aroma de las rosas inunda mi corazón

Debo tener éxito al interrumpir en tu laberinto

La música vibra, el suelo vibra

Nuestros corazones vibran, nuestras venas vibran

Nuestra atmósfera es única

El amor que te doy es único

El beso que te doy es único

Quiero darte el cielo, girar contigo

Soñar contigo, mimarte

Crear un universo privado sólo para ti

El tema fue una creado por Fonsi, Lin y el duo The Swaggernautz, compuesto por Tat Tong, productor y compositor singapurense y Jovany Janvier, cantautor cubanoamericano. Asimismo, la adaptación al mandarín corrió a cargo del compositor Harry Chang.

En una entrevista para Billboard, Lin aseguró haber disfrutado mucho de la colaboración con Fonsi. Y aunque en un principio buscaban una nueva canción, los artistas encontraron mayor sentido en crear esta versión que Lin calificó como un puente cultural y un tributo a una generación de personas libres.

Así se escucha:

Esto dice Despacito en mandarín

Despacito chino, traducido al castellano:Tu sonrisa me deslumbra a las dos de la madrugada

Mientras mis pestañas recopilan cada uno de tus movimientos

El ritmo del aire es como una actuación en solitario

Déjame acompañarte

En mi corazón no hay estaciones

Como el calor del verano sonroja tu cara

Tus ojos cristalinos tan claros como una novela romántica

Déjame romper la barrera

Despacio, ralentizando tus movimientos

Congelar el momento, en tu figura

Repítelo, saboreando cada interacciónDespacito

Controlando la temperatura perfecta

Aguantando la respiración pero nuestros aromas se entremezclan

Incluso si no estás a mi lado me recordarás

Despacito

