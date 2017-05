Atropellan a ciclista 3 veces ganador del tour de Francia

FRANCIA.- El ciclista británico, Chris Froome, dio a conocer este martes en su cuenta de Twitter que fue “atropellado a propósito” por un “conductor impaciente” en una carretera al sudeste de Francia, cerca del principado de Mónaco.

“¡Acabo de ser atropellado a propósito por un conductor impaciente que me siguió sobre la acera! Afortunadamente, estoy bien. La bicicleta está destruida totalmente. El conductor se fugó”, escribió el tres veces ganador del Tour de Francia.

Thank you for all the messages of support. New bike flying in tonight 🚲✈️ Back to training tomorrow 😎

— Chris Froome (@chrisfroome) 9 de mayo de 2017