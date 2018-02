Atraso en pagos por culpa de productores

Ese dinero llegó a una cuenta que no existía o que estaba cancelada. [Armando Castillo/ Líder Informativo]

Ese dinero llegó a una cuenta que no existía o que estaba cancelada. [Armando Castillo/ Líder Informativo]

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Aunque hay dinero para realizar el pago de los 1, 100 millones de pesos que se adeudan a productores de la zona de San Fernando, los recursos no han fluido y no se han depositado debido a que estos, no han cumplido con la presentación de facturas de los gastos realizados, dijo Eduardo Mansilla Gómez.

“De que no quieren… dicen que ellos no quieren que les pidan facturas”, destacó el Delegado Federal de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA en Tamaulipas, al referirse a la nueva protesta y bloqueo de carretera que realizan productores de la zona de San Fernando, para presionar demandar cumpla el gobierno federal con el adeudo.

Lo que se les debe son 1,100 millones y son alrededor de 20 mil productores, la mayoría del problema se genera en el área de San Fernando, a la gente del norte ellos están integrando expedientes para mandar pagar la asociación agrícola de Matamoros, agregó.

Dijo que en este caso, los productores que realizan esta manifestación están muy mal porque están afectando a terceros a gente que no tienen culpa que no tiene razón que entorpezcan el libre tráfico, “ustedes chequen bien que no está politizado el asunto”, recomendó.

Nosotros tenemos una instrucción, y en las negociaciones ha estado el Presidente de la Unión Agrícola del Norte con el Director de Agricultura, ahí nos dieron las instrucciones para pago y nos dicen que ahorita hay dinero para pagar, nada más que lo que tienen que hacer es cumplir con los requisitos, señaló.

El funcionario federal dijo que estos requisitos contemplan el hecho de que tienen que comprobar con facturas el apoyo que se les de ya que hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir.

“Y se tienen que cumplir porque los revisa Hacienda y la Función Pública, entonces es nada más cumplir con esos requisitos y ahorita hay lana para que metan todos sus papeles y se les va pagar inmediatamente”, señaló.

Dijo que ese dinero que se les adeuda a los productores, es el del ciclo 17-18 y se deben alrededor de 4 millones de la inducción del maíz del 16, “pero se deben por problemas y por inconsistencias de los productores que no presentaron su documentación completa”.

Ellos lo saben perfectamente y ese dinero llegó a una cuenta que no existía o que estaba cancelada y el recurso se regresó a la TESOFE pero es un movimiento automático es dinero que no pasa por la delegación, ni nosotros nos damos cuenta a quien le pagan y a quien no, puntualizó.