Atrasan apertura total del Puente 3

No hay fecha probable para reabrir por completo el Puente Internacional 3. [Reynaldo García/ Líder Informativo]

No hay fecha probable para reabrir por completo el Puente Internacional 3. [Reynaldo García/ Líder Informativo]

Autoridades de la Aduana de Laredo, Texas no terminan de normalizar el funcionamiento de sus sistemas

NUEVO LAREDO, TAM.- No se normalizaron las operaciones en el Puente Internacional 3 porque las autoridades de la Aduana de Laredo, Texas no terminan de normalizar el funcionamiento de sus sistemas, y no hay fecha próxima para permitir el cruce de todo tipo de operaciones por Exportación. Desde el día 22 de mayo en que se limitó el cruce de tráileres por los módulos de Exportación, el gobierno de Tamaulipas dejó de percibir 700 mil pesos diarios, un dinero que proviene del cobro de cuotas de peaje que pagan los conductores de tráileres y es administrado por el Fideicomiso del Puente Internacional 3, que es dirigido por autoridades estatales.

Salvador Rosas Quintanilla, asesor del gobierno de Tamaulipas en comercio exterior, confirmó que en Laredo, Texas todavía siguen las reparaciones y pruebas para reactivar sus sistemas que resultaron dañados por la tormenta del 21 de mayo, igual como sucedió en las instalaciones aduaneras de Nuevo Laredo.

La fecha del 16 de junio para normalizar las operaciones fue solicitada por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de la aduana de Laredo, Texas, para disponer de tiempo suficiente para la reparación de sus sistemas y normalizar el funcionamiento, aclaró Rosas Quintanilla.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), también confirmó que no se concretó la apertura de los módulos de Exportación para todo tipo de operación, por lo tanto seguirá solamente el cruce de tráileres vacíos.

Ambos entrevistados comentaron que no hay fecha probable para reabrir por completo el Puente Internacional 3, porque no se ha difundido ninguna circular o comunicado oficial de las autoridades aduaneras de Laredo, Texas, por lo que seguirán atentos para informarse.

Desde el lunes 22 de mayo hasta la presente semana se realizaron los trabajos de reconstrucción y mantenimiento de las extensas instalaciones del Puente Internacional 3, así como también las instalaciones de la aduana de Laredo, Texas, por lo tanto desde esa fecha está pendiente el cruce de todo tipo de operación por los módulos de exportación.